"É importante definir que a trajetória do furacão Danielle ainda tem uma incerteza associada muito grande. Portanto, dependendo da trajetória, as previsões podem mudar", começa por explicar ao SAPO24 Alessandro Marraccini, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Contudo, prevê-se que entretanto o furacão passe a tempestade tropical. "Provavelmente vai perder intensidade nos próximos dias e tem características mais parecidas a uma depressão normal", aponta.

"Portanto, é difícil falar da tempestade Danielle como o furacão que foi e que ainda é hoje. Eventualmente vai aproximar-se da Península Ibérica no fim de semana, sendo já uma depressão com características extra-tropicais, ex-furacão Danielle", evidencia o meteorologista,

Para o território continental, "as consequências prováveis são a aproximação de uma superfície frontal com ar muito húmido, que vai trazer precipitação no dia de domingo", que "pode ser por vezes forte".

Assim, prevê-se que comece a chover na manhã de domingo. Ao longo do dia, de norte para sul, [a precipitação] vai atravessar todo o território do continente".

Quanto ao vento, este "pode ser forte na faixa costeira e nas terras altas", vindo de sul.

"Para já não falamos de rajadas, mas estamos no limite para emitir aviso ou não, mas seria um caso de aviso amarelo, ou seja, o menor possível", remata.