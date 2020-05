João Lázaro lembrou que a APAV dispõe de uma linha de apoio à vítima, 116 006, e salientou que as suas instituições já estão a iniciar o processo de retoma de atividade, sendo que a reabertura de todas as unidades está em processo e só ficará finalizada a 15 de maio.

Os crimes de violência doméstica são maioritariamente praticados por aqueles que são mais próximos, ou seja, “pais, filhos ou cônjuges” e, para que o isolamento não dificultasse o acesso às vítimas, a PSP também teve de reinventar a sua atuação.

Tal não só se traduziu no apoio a esta campanha, mas também no reforço dos contactos diretos e na criação do endereço de email violenciadomestica@psp.pt, que, de acordo com o subintendente da PSP, Hugo Guinote, não "é só para vítimas".

Durante a apresentação desta campanha, transmitida em direto na página de Faceboook da MEO, o Tenente-General relembrou que a violência doméstica é um crime público e por isso pode ser denunciado por qualquer pessoa. Assim, apelou para que quem suspeite de algum caso de violência, denuncie e deixe o resto para a PSP: "Nós faremos discretamente o nosso trabalho", garantiu.

Sendo a violência doméstica uma “preocupação prioritária”, a GNR também decidiu fazer parte desta iniciativa.

A violência doméstica é "um tema que a todos nós diz respeito e ao qual ninguém pode ficar indiferente", salientou o Presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca.

Esta campanha conta com a participação de caras bem conhecidas, como Miguel Oliveira, Frederico Morais, Carolina Deslandes, Jéssica Silva, João Sousa, Armindo Araújo, Bárbara Tinoco e Ercília Machado — embaixadores da MEO, que dão a cara e a voz pelas vítimas.

A campanha, sob o mote "Humaniza-te, diz não à violência doméstica", foi lançado hoje e irá passar em diferentes meios: rádio, televisão, imprensa e digital.

#NãoFiquesaÀEspera foi a última campanha de sensibilização relativa à violência doméstica, promovida pela Altice e decorreu no dia 30 de outubro de 2019, onde homens e mulheres foram para a rua, para se fazer um minuto de barulho em homenagem às mais de 30 vítimas, que até àquela data, morreram no silêncio.

Hoje, dia 11 de maio, com a campanha "Dê a cara por quem não pode” o pedido volta a ser o mesmo: não ficar em silêncio.