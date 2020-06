“A Câmara Municipal de Lisboa deve ponderar e analisar a possibilidade de vir a solicitar ao Governo a aplicação de medidas extraordinárias que vigorem no período da fase final da Liga dos Campeões, tendo como objetivo prevenir o aumento de casos de covid-19 e a segurança dos lisboetas e visitantes”, lê-se numa recomendação apresentada pela deputada municipal do PPM Aline Beuvink e que foi aprovada por maioria.

Este ponto teve os votos favoráveis de PSD, CDS-PP, PAN, PEV, MPT, PPM e de seis deputados municipais independentes. O PS, o PCP, o BE e dois deputados municipais independentes abstiveram-se.

Na recomendação, que tinha sete pontos que foram todos aprovados por maioria, ainda que com votações diversas, é defendido que a Câmara de Lisboa deve assegurar que as entradas em Lisboa de adeptos dos clubes envolvidos na fase final da Liga dos Campeões, nomeadamente através do aeroporto Humberto Delgado, “são efetivamente controladas em termos sanitários, como, por exemplo, através do controle de temperatura, entre outras medidas”.

Na recomendação é também sugerido que a autarquia constitua uma “equipa multidisciplinar com todos os serviços do município fundamentais representados para o acompanhamento permanente” do evento e que crie “medidas efetivas de apoio aos comerciantes e empresários que necessitem para poderem corresponder adequadamente à expectável procura de tantos visitantes”.