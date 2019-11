Depois de Greta Thunberg ter colocado nas redes sociais uma publicação em que dava conta que o veleiro em que está a atravessar o Atlântico em direção à Europa tinha sido forçado a uma redução de velocidade devido às condições meteorológicas adversas e que deveria chegar a Lisboa no início de dezembro, o departamento regional para a Transição Ecológica e Sustentabilidade respondeu oferecendo um carro elétrico, proveniente de uma colaboração de privados.

Fontes do departamento regional explicaram à agência espanhola de notícias EFE que a viagem de carro da jovem ambientalista até Madrid vai permitir-lhe observar os pastos extremenhos, “o maior expoente do ecossistema da luta contra as alterações climáticas”.

A jovem sueca esteve nas últimas semanas nos EUA para participar numa conferência climática das Nações Unidas, além de outras iniciativas, e onde chegou depois de ter conseguido um meio de transporte ecológico: viajou num veleiro de competição que não emite carbono para a atmosfera.

Dos EUA Greta Thunberg deveria ter seguido para o Chile, para participar na COP25, a 25.ª Conferência das Partes (COP25) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, mas a tensão política e social que se vive no país sul-americano levou a que o Governo chileno cancelasse a organização da cimeira e a que esta fosse transferida para a capital espanhola, Madrid.