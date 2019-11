Em Berlim, cerca de duas dúzias de ativistas ambientais saltaram para as águas geladas do rio Spree em frente ao parlamento para protestar contra o pacote de medidas do Governo, que afirmam não ser suficiente para reduzir os gases com efeito de estufa no país.

O pacote foi bloqueado hoje pela câmara alta do parlamento, que representa os 16 estados do país.

Mais tarde, dezenas de milhares de estudantes concentraram-se em frente das Portas de Brandemburgo.

Na África do Sul, algumas dezenas de pessoas empunharam cartazes a dizer “não é fixe” e “parem a poluição agora”, à porta da bolsa de Joanesburgo, sob o calor do verão do hemisfério sul.

África contribui menos para as alterações climáticas e está menos preparada para lidar com o problema.

No entanto, as autoridades têm soado o alarme devido a severas chuvas na África oriental, a par dos ciclones que atingiram Moçambique no início do ano.

Na Nigéria, vários jovens nigerianos marcharam na baixa de Lagos, espalhando mensagens como “Não há Planeta B” e “Parem de negar que a Terra está a Morrer”, enquanto veículos que passavam abrandavam e buzinavam, em apoio.

A megacidade é a mais populosa de África e está entre as cidades costeiras ameaçadas pela subida do nível do mar.