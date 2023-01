No vídeo hoje divulgado, o Papa Francisco começa por fazer referência ao número de inscritos no evento. "Queridos jovens, estamos a aproximar-nos — ainda faltam alguns meses — da Jornada Mundial da Juventude e já há 400 mil jovens inscritos", afirma. O último balanço, em novembro de 2022, dava conta de mais de 200 mil inscrições.

Questionada pelo SAPO24, a organização da JMJ explica de onde são oriundos os jovens que já começaram o processo de inscrição para o evento.

"Da Europa, destaca-se a maior mobilização de jovens provenientes de Portugal e Espanha, seguidos de França, Itália e Polónia", é referido.

Por sua vez, "no continente americano, os países com maior representatividade são os Estados Unidos da América, o Brasil, o México e Argentina. Também de referir a presença do Panamá".

"No continente Africano, continuamos a realçar a inscrição de jovens proveniente de países como Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, que historicamente têm uma maior ligação a Portugal", é ainda apontado.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures. A iniciativa, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia.

A JMJ foi instituída por João Paulo II, em 1985, e desde então tem-se evidenciado como um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou por Buenos Aires (Argentina, 1987), Santiago de Compostela (Espanha, 1989), Czestochowa (Polónia, 1991), Denver (Estados Unidos, 1993), Manila (Filipinas, 1995), Paris (França, 1997), Roma (Itália, 2000), Toronto (Canadá, 2002), Colónia (Alemanha, 2005), Sidney (Austrália, 2008), Madrid (Espanha, 2011), Rio de Janeiro (Brasil, 2013), Cracóvia (Polónia, 2016) e Cidade do Panamá (Panamá, 2019).