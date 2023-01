No vídeo hoje divulgado, o Papa Francisco começa por fazer referência ao número de inscritos no evento. "Queridos jovens, estamos a aproximar-nos — ainda faltam alguns meses — da Jornada Mundial da Juventude e já há 400 mil jovens inscritos", afirma. O último balanço, em novembro de 2022, dava conta de mais de 200 mil inscrições.

"A mim chama-me a atenção e alegra-me que tantos jovens venham porque necessitam de participar. Alguns dirão 'eu vou por turismo'. Mas o jovem que vem é porque, no fundo, tem sede de participar, de partilhar, de contar a sua experiência e receber a experiência do outro. Tem sede de horizontes", completa o pontífice.

O Papa Francisco deixa ainda um conselho aos jovens: "Neste encontro, nesta Jornada, aprendam sempre a olhar para o horizonte, a olhar sempre mais além. Não levantem uma parede diante da vossa vida. As paredes fecham-te, o horizonte faz-se crescer".

"Olhem sempre para o horizonte com os olhos, mas olhem sobretudo com o coração. Abram o coração a outras culturas, a outros rapazes, a outras raparigas que vêm também a esta Jornada. Preparem-se para isto: para abrirem horizontes, para abrirem o coração", reforça.

No final do vídeo, o Papa deixa um agradecimento a quem se inscreveu "com tanta antecedência" na JMJ2023. "Esperemos que outros sigam o vosso exemplo".

"Que Deus vos abençoe, que a Virgem cuide de vós. Rezem por mim, que eu rezo por vós. E não se esqueçam: paredes não, horizontes sim. Obrigado", conclui.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto de 2023, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures. A iniciativa, que será encerrada pelo Papa, esteve inicialmente prevista para 2022, mas foi adiada devido à pandemia.

A JMJ foi instituída por João Paulo II, em 1985, e desde então tem-se evidenciado como um momento de encontro e partilha para milhões de pessoas por todo o mundo.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, e desde então a JMJ já passou por Buenos Aires (Argentina, 1987), Santiago de Compostela (Espanha, 1989), Czestochowa (Polónia, 1991), Denver (Estados Unidos, 1993), Manila (Filipinas, 1995), Paris (França, 1997), Roma (Itália, 2000), Toronto (Canadá, 2002), Colónia (Alemanha, 2005), Sidney (Austrália, 2008), Madrid (Espanha, 2011), Rio de Janeiro (Brasil, 2013), Cracóvia (Polónia, 2016) e Cidade do Panamá (Panamá2019).