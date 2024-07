Esta segunda feira o verão está a ser caprichoso e até tem trovoada, chuva, vento forte para além de muito calor. Portugal passou em menos de 24 horas de um verão tórrido — que já veio tarde — para um "clima" sub-tropical.

Mais de 40 concelhos do sul e do interior estão em perigo máximo de incêndio rural, devido à trovoada , que se fez sentir na madrugada no sul e esta noite no centro e norte e que vai continuar por mais umas horas. Com ventos fortes, temperaturas altas e humidade reduzida, o alerta Delta da Proteção Civil justificou-se mais do que nunca, ou não tivesse o país má memória de fenómenos meteorológicos que culminaram em tragédia.