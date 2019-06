O primeiro-ministro considerou como "bom princípio" definido no início desta legislatura o "programar da evolução do salário mínimo nacional", pois "foi importante para as famílias, que tiveram confiança nos rendimentos que podiam ter e foi importante para as empresas, que puderam planear o seu esforço com a massa salarial" e desejou fazer o mesmo na próxima legislatura.

"A trajetória de aumento dos vencimentos é absolutamente essencial porque, apesar deste esforço, ainda só foram recuperados cerca de 60% do rendimento anterior à crise. Há muito caminho pela frente e para andar", admitiu.

"Só espero que não guarde para outubro aquilo que é emergente e urgente no plano da valorização do trabalho e seus salários e não se coloque a questão de uma alteração gravosa à legislação laboral. Que não encontre na próxima legislatura ou até outubro uma referência porque [a questão] tem de ser respondida já nestes quatro meses que ainda faltam", respondeu Jerónimo de Sousa.