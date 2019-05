Num encontro com jornalistas que decorreu hoje para apresentar os dois voos diários para Lisboa, Frederic Schenk foi perentório ao afirmar que “Lisboa é o aeroporto mais conveniente para a Delta Airlines”, descartando, para já, qualquer intenção de vir a ter uma operação no futuro aeroporto do Montijo.

O gestor justificou esta escolha por ainda não existir a infraestrutura aeroportuária na margem Sul e por ser necessário conhecer mais pormenores sobre a mesma.

Frederic Schenk realçou ainda que está tranquilo quanto à operação no atual aeroporto na capital no próximo verão e salientou que existe “uma boa parceria com a ANA — Aeroportos, que tem apoiado a implementação dos novos voos”, pelo que, não espera quaisquer problemas.

O mesmo responsável não antecipa que aconteçam eventuais atrasos nos voos que opera para Lisboa.

Sobre a contínua aposta da companhia portuguesa TAP no mercado norte-americano, o responsável afirmou: “Não olhamos para o desempenho da concorrência. Estamos no bom caminho e com sucesso”.