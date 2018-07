Os chefes de equipa de medicina interna e cirurgia geral do Centro Hospitalar de Lisboa Central apresentaram na sexta-feira a demissão por considerarem que as condições da urgência do hospital de São José não têm níveis de segurança aceitáveis.

“A situação [no hospital de S. José] espelha o que está a acontecer no país todo. As pessoas estão a trabalhar no limite (…). Isto vai acontecer noutros hospitais. Tenho notícia de que noutros grandes hospitais do país as coisas vão acontecer provavelmente até de forma mais grave”, adianta o bastonário Miguel Guimarães em declarações à agência Lusa.

O representante dos médicos afirma não compreender a “negação permanente da realidade que o ministro da Saúde insiste em ter”.

“Nós temos de dizer a verdade às pessoas. Não podemos andar a enganar as pessoas”, declarou.

Para o bastonário, a situação relatada pelos chefes de equipa demissionários do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC) é de grande gravidade e, por isso, Miguel Guimarães vai visitar o hospital de São José na próxima semana, tentando reunir-se com chefes de equipa e também com a administração.

O bastonário está preocupado nomeadamente com os relatos de internos (médicos em formação) a fazer urgência sozinhos, sem apoio direto de médicos especialistas.

“Vou ter de saber que internos, de que especialidades, porque isto viola completamente as regras dos internatos médicos”, indicou à Lusa.