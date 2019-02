A diretora do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, onde os reclusos fizeram uma festa e partilharam em direto no Facebook, apresentou esta sexta-feira o pedido de demissão ao diretor geral Reinserção e Serviços Prisionais.

"Numa manifestação de dignidade, de respeito pelos Serviços e de defesa do interesse público apresentou ao Senhor Diretor Geral de Reinserção e Serviços Prisionais o pedido de demissão do lugar de Diretora daquele equipamento prisional", revela o comunicado do Ministério da Justiça.

O pedido de demissão foi aceite e formulada uma proposta para a sua substituição.

Na segunda-feira, o PSD pediu a audição no parlamento da ministra da Justiça para dar explicações sobre episódios recentes de festas em estabelecimentos prisionais, considerando que "faltam recursos e falta organização" neste setor.

No requerimento, o PSD citava notícias segundo as quais, na tarde do passado sábado, um grupo de reclusos do EP de Paços de Ferreira terá organizado uma festa de aniversário e transmitido, através de telemóvel, imagens da festa em direto "sem que seja visto um único guarda prisional por perto".