Pelo menos três membros das forças de segurança do Afeganistão foram mortos e outros cinco ficaram feridos numa explosão que tinha como alvo uma coluna de veículos talibã no nordeste do país.

“Neste incidente, três polícias foram mortos e outros cinco ficaram feridos”, disse à agência espanhola EFE Zabiullah Amiri, diretor de Informação e Cultura da província de Badakhshan. O incidente ocorreu por volta das 12:00 (07:30 em Lisboa) na cidade de Faizabad, capital da província de Badakhshan, acrescentou o mesmo funcionário. O explosivo foi colocado numa mota e explodiu quando passavam veículos da polícia envolvidos na destruição de plantações de ópio, acrescentou Amiri. Até à data, nenhuma organização reivindicou a autoria deste atentado. O grupo extremista Estado Islâmico, que se tornou o principal rival dos talibãs desde a retirada das tropas internacionais, reivindicou a responsabilidade por quase todos os ataques desde agosto de 2021, quando os talibãs tomaram o poder. Embora os talibãs insistam em negar que a organização armada represente um desafio para a segurança, o Estado Islâmico de Khorasan, o ramo afegão do grupo terrorista, emergiu como a principal ameaça à estabilidade do país. No passado dia 21 de março, pelo menos 23 pessoas morreram e 60 ficaram feridas numa forte explosão que abalou os escritórios de uma instituição bancária na cidade de Kandahar. O ataque de março foi reivindicado pelo Estado Islâmico.