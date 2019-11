Nasceu em 2005, é muçulmana, está quase a fazer 14 anos e joga basquetebol no Clube de Basquetebol de Tavira. Fatima Habib foi notícia esta semana por ter sido impedida de entrar em campo num jogo contra o Imortal Basket Clube. O motivo foi o de estar estar a usar uma camisola de manga comprida por baixo do equipamento oficial do clube que não era de compressão e um hijab que tapava o número da camisola. André Pacheco, treinador, chegou a dizer, em declarações ao SAPO24, que se voltasse a acontecer a equipa não jogaria.

No entanto, este domingo a notícia é outra: a que a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) entregou um equipamento a Fatima Habib.

"Esta oferta deu-se depois do acontecimento da última semana, em que a atleta do clube algarvio não pôde alinhar devido à irregularidade de peças acessórias do equipamento", escreveu a FPB no seu site.

A entrega do equipamento aconteceu antes do jogo diante da ACD Ferragudo, a contar para o Campeonato Regional de Sub16 da AB Algarve.