Depois de ter comandado a máquina socialista, depois de ter estado ao leme da maior empresa de construção, um cargo a que chegou anos depois de ter deixado a política, hoje, Jorge Coelho mete as mãos no queijo em Mangualde. Num regresso às origens, num projeto que lhe está no sangue e feito em homenagem ao seu avô.

Na queijaria Vale da Estrela investiu tempo e dinheiro (dois milhões de euros), contratou mulheres desempregadas, relançou a fileira do queijo e ajudou ao desenvolvimento regional. Por dia, as 11 queijeiras produzem 350 queijos de 500g de uma marca DOP da Serra da Estrela, que exporta para a China, Brasil, Espanha e França.

Mas Jorge Coelho não consegue estar quieto nos sítios onde está. Separa bem as águas, vida empresarial e política, e diz que nunca esteve ao mesmo tempo nas duas. Atualmente, a política é mesmo só para matar o vício de uma vida inteira.

Hoje junta a sua voz, a sua força e a sua influência à necessidade do desenvolvimento do Interior.

Diz que o Interior não pode chorar. Tem que fazer. Chama a atenção para a questão dos recursos humanos e alerta para os perigos dos avanços tecnológicos e da indústria 4.0 na região. E está na linha da frente de uma petição por melhoramentos no IP3, uma estrada "perigosíssima" que urge meter mãos à obra.

E é neste quase regresso às origens, no devolver à sociedade aquilo que a sociedade lhe proporcionou, que não esquece as preocupações que sempre o acompanharam ao longo da vida. A luta contra a pobreza infantil.

Depois da Mota-Engil não era para ser candidato a presidente do Sporting Clube de Portugal?

[Risos] Não tenho vida para isso. [O Sporting] tem um presidente que tem o maior apoio até hoje na vida de um clube português. Qualquer pessoa que se proponha... não é fácil candidatar-se. O mundo do futebol está mau. Está muito complicado. Nos clubes todos.

Fala-me do regresso às suas origens. A Mangualde. É uma resposta ao apelo, durante os anos da Troika, do professor Cavaco Silva que, enquanto Presidente, falava da necessidade de haver uma aposta e dedicação das pessoas ao setor agrícola?

Estive a falar com ele noutro dia. Disse-me que também se dedica à agricultura. Anda a tratar de umas propriedades do pai, lá em baixo no Algarve.

Engraçado ver dois ex-políticos de peso dedicar tempo à agricultura...

A queijaria Vale da Estrela tem uma história. Que tem a ver com o facto de eu, em determinada fase da minha vida, há cerca de três anos, achar que estava na altura de um certo regresso às origens e de fazer alguma coisa para contribuir para o desenvolvimento da região.

Devolver à sociedade aquilo que a sociedade lhe deu?

Pois... Tenho uma empresa em Lisboa, de consultoria estratégica, que é atividade central da minha vida profissional. Comecei com um colaborador meu, há 12 anos, e começámos a pensar que projetos novos é que podíamos ter aqui em Mangualde, ligados à região. Chegámos a ver dois. Mas depois, a certa altura, foi algo a ver com a própria questão familiar.

O testemunho do seu avô. É uma homenagem?

O meu avô, que é aquele senhor que ali está no quadro [aponta para um retrato exposto numa parede] há muitos anos desenvolvia a atividade do queijo. Não teve uma queijaria desta natureza. Esta é grande, a maior queijaria DOP da região. Temos a maior quota de mercado de queijo DOP da Serra da Estrela. O meu avô comprava queijo na Serra da Estrela e depois tinha uma queijaria numa aldeia aqui perto e refinava o queijo. Aquilo que em França se chama “le affinateur” dos produtos. Foi uma homenagem familiar...

créditos: Paulo Rascão | MadreMedia

Um homem de esquerda prossegue o legado do avô, um homem do Estado Novo.

É uma grande amizade e consideração que tenho [pelo meu avô], de tal maneira que, no gabinete onde tudo se pensa e tudo se decide, está aqui uma imagem dele. E nos folhetos institucionais está uma referência muito segura à história disto tudo, que tem muito a ver com a minha infância e a ligação ao meu avô a este tipo de atividade.

Este projeto estava pensado há muitos anos, na gaveta, ou surgiu como uma mera oportunidade?

Não. Não tinha tido esta ideia. Surgiu quando começámos a pensar e a visitar feiras de queijo, aqui à volta, a falar com pessoas que sabiam do negócio.

Depois da política, da atividade empresarial, agora põe a mão nos queijos?

Saí da política há muitos anos. Estive e estou noutra área de atividade. E isto é uma parte pequena da minha atividade. Embora já tenha algum peso na região. Ajudámos a criar a fileira do leite. O projeto é em conjunto com a cooperativa agrícola de Mangualde, uma cooperativa que tem cinco mil sócios. São eles que fazem a recolha do leite, o relacionamento com os pastores. É um projeto conjunto. Temos 34 pastores que trabalham diretamente connosco.

Confirma que na sua queijaria só emprega mulheres?

Tudo mulheres, menos um. Temos um homem.

Sortudo...

Não sei se é ou não. Mas as queijeiras são todas mulheres.

créditos: Paulo Rascão | MadreMedia

Alguma razão especial?

No meio dos contactos que fomos fazendo, visitámos muitas queijarias e numa encontrámos a pessoa que hoje dirige a produção aqui. Uma pessoa nova, mas com experiência. Ela e a nossa engenheira alimentar já tinham experiência. Essas contratámos. As outras pessoas que cá trabalham estavam todas desempregadas e, numa parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), foi feito um anúncio em que concorreram cento e tal pessoas. Estiveram num curso de quatro meses para adquirirem os conhecimentos básicos para entrarem aqui, foram escolhidas, e passaram de desempregadas para empregadas, com contrato sem termo, uma regra dentro da queijaria. E com dignidade criou-se uma profissão nova que não havia na região. E está a funcionar, normalmente.

Com esta idade decidiu ser empreendedor com um cunho de responsabilidade social?

[risos] É, mas neste caso pequeno. Um pequeno empreendedor.

Pequeno? Mas tem uma presença notada no negócio, certo?

Tem, tem. É um mercado difícil. Produzimos queijo DOP Serra da Estrela que tem características especiais, de uma raça especifica de ovelhas, a ovelha bordaleira, que tem uma zona de mercado aprovada por entidades oficiais europeias. Não digo que seja um manjar dos deuses, porque não há, mas é um produto único. Estas ovelhas, esta natureza dos pastos... Temos produtores, pastores de vários concelhos, de Mangualde, Oliveira do Hospital, Gouveia, Celorico, todos na zona do mercado.

E como é que fazem para ir a esses sítios todos?

Como é que isto funciona? Em conjunto com a cooperativa, que é quem faz a recolha do leite. A recolha é feita toda a noite. Vem em refrigerados que existem em cada produtor e entra aqui às 8h00.

Não o sabia tão conhecedor do setor do queijo.

Especialista em queijo só a comê-lo. E desde miúdo. Nasci e cresci aqui. Temos que aprender. E isso é como tudo. Tive que aprender esta arte. Não faço queijo, mas também era capaz, com um bocado de treino, de fazê-lo [risos]. Tenho que ter os conhecimentos básicos para saber como funciona. É uma empresa como outra qualquer. Tem um plano de negócios, tem acordos com a banca, fundos comunitários. É uma empresa. E as regras que aqui têm de presidir têm de ser iguais à gestão de qualquer empresa.

Como foi feito o financiamento?

Tem capitais próprios, financiamento bancário e fundos comunitários.

Foi essa a forma de alavancar a empresa?

Sim. Há umas empresas com mais umas áreas que outras. Esta, por exemplo, tem uma participação baixa de fundos comunitários.

Temos estado a falar do setor primário. Fala-se de inovação, tecnologias e muito da indústria 4.0. Voltemos um pouco ao setor político. E a política necessita também ela de se transformar. Política 2.0. Ou 4.0? Que leitura faz?

Incomoda-me pouco hoje em dia esse assunto [política]. Incomoda-me sim a estratégia que pode haver da indústria 4.0 na indústria portuguesa.

Pode concretizar essa preocupação?

Mangualde tem muita indústria. Temos aqui ao lado a PSA-Citroen. Diz-se por aqui quando há uma constipação na PSA-Citroen, há uma pneumonia generalizada no concelho, dado o nível de emprego que ali se concentra. E agora vão por um terceiro turno com centenas de pessoas e estão a ter dificuldades com recursos humanos. É um problema grave na região. Estamos a chegar a um nível de pleno emprego, e com a economia a crescer e projetos a desenvolverem-se — há aqui nesta zona uma grande concentração de fábricas —, está a ser um problema a mão-de-obra, nomeadamente a existência de recursos humanos para fazer frente a essa necessidade.

E em que pode afetar a região ou o Interior?

No que concerne a indústria 4.0, é preciso ter muito cuidado na implantação em Portugal, porque não se pode ter de um momento para o outro a substituição de recursos humanos por robots, com as pessoas a ficarem sem emprego. Tem que ser feito com muita calma. Quer do ponto vista das questões fiscais das empresas que têm esse tipo de atividades, quer do ponto de vista das garantias às pessoas que trabalham. Tem que ser feito com calma. Por exemplo, o Interior do país tem problemas gravíssimos que não podem ser ainda mais incrementados por causa disso. Eu sei que a pergunta que me fez anteriormente não tinha nada a ver com isto. Tenho consciência disso [risos].

"[Política] é para matar o vício. E mais nada. Foi uma vida inteira."

Pois não. Tem consciência disso?

Tenho. Tenho consciência disso [risos].

Era um 4.0 mas um 4.0 diferente que queria perguntar.

A política para mim...

.... É só uma vez por semana, no programa “Quadratura do Círculo”?

É para matar o vício. E mais nada. Foi uma vida inteira. Até 10, 12 anos atrás. A minha vida inteira, a minha atividade cívica, atividade política, da qual muito me orgulho, mas tudo tem o seu tempo. Quando estava na política estava só na política, agora que estou neste tipo da atividade e não estou na política. Não estou nas duas coisas.

Na política o que é que gostou mais. É verdade que não gostou muito de ser deputado?

Gostei de exercer cargos que me permitiram fazer coisas. E executar em tempo. E não andar a projetar grandes utopias de futuro que depois nunca tinha a possibilidade de ver se se concretizavam ou não.

"A minha atividade central na política tem a ver com o meu relacionamento com um homem chamado António Guterres. Era muito melhor que eu a todos os níveis (...)"

Então um deputado é um utópico?

Não, os deputados têm um papel fundamental. É preciso elaborar leis, fiscalizar as atividades dos governos. Há pessoas que gostam muito dessa atividade. Não é a minha preferida. Gosto mais de exercer cargos executivos que me permitam dirigir equipas que façam coisas. Foi isso que eu procurei fazer na vida.

E gostava de ter estado na linha da frente? Foi um número 2. Nunca quis ser número 1 do seu amigo António Guterres?

Achava que havia pessoas com melhores condições que eu para ocupar esses lugares. Portanto, estava sempre muito satisfeito com as funções que exercia, que eram sempre de acordo com aquilo que era a minha capacidade para as exercer bem. E foi isso que fiz na vida.

Primeiro levar a máquina toda...

Fazia parte de uma equipa. A minha atividade central na política tem a ver com o meu relacionamento com um homem chamado António Guterres. Era muito melhor que eu a todos os níveis e eu tinha ali um papel importante de, em equipa, concretizar os objetivos pensados por ele, concebidos por ele e dirigidos por ele. E eu achava-me muito bem nesse papel.

E foi essa lealdade que o levou a dizer aquela frase “a culpa não pode morrer solteira” e sair do governo naquela altura, após os acontecimentos de Entre-os-Rios?

A lealdade e a consciência de quem exerce cargos políticos ao mais alto nível e com responsabilidades grandes. Tem de se saber estar à altura dessa responsabilidade. Nesse caso, aconteceu o que aconteceu, e não podia ter tomado outra atitude para estar de acordo com aquilo que era o meu conceito do exercício de uma função daquela natureza. Fiz o que devia ter feito. Não fiz nada de especial.

Fez então uma coisa normalíssima na política?

Não sei se é na política. Para mim foi fazer o que a minha consciência ditava que fosse feito. E foi o que fiz sem ter nenhuma hesitação nessa matéria e sem qualquer problema. Problemas tiveram as desgraçadas pessoas que morreram naquele acidente. A minha posição foi a posição certa de alguém que exerce funções públicas e que sabe assumir as suas responsabilidades nos momentos maus e bons. Aquele momento, era um momento mau, não é....

E momentos bons, na política, no PS, o que destacaria?

Eh pá, tantos. Tantos que já me esqueci. Só me lembro dos maus.

Porque é que só se lembra dos maus?

Não. Eu digo-lhe. De vez em quando, fazer pequenos balanços de coisas que hoje estão melhores no país, e para as quais eu tenha contribuído, é algo que pode realizar qualquer pessoa que tenha uma vida pública, uma vida política. Tenho o privilégio de ter contribuído em muita coisa e em muitas áreas por onde passei para que isso seja uma realidade. E isso é um grande orgulho que eu tenho. Isso é básico na atividade de quem está na vida política. O resto é tudo secundário.

Não quer individualizar nos cargos que exerceu. Obras Públicas, ministro de Estado....?

Não vou entrar por aí. É uma questão geral. Há muitas coisas... dou-lhe um exemplo: quando entro numa Loja do Cidadão, e hoje já há muitas em Portugal, faz-me pensar um pouco. A mim e a um colega meu que infelizmente não está entre nós, o Fausto Correia. A mim, e à equipa que connosco trabalhava. Foi o projeto mais consensual da sociedade portuguesa, todos os governos o encararam de forma positiva. Hoje está espalhado em todo o país, mas foi algo que me deu um enorme prazer trabalhar, com a equipa, com o Fausto Correia, para que se pudesse melhorar a vida das pessoas, para que pudessem ter outra forma de resolver os seus problemas.

É portanto, algo para que contribuiu, e que está vivo.

Em todas as áreas por onde passei, porque eram cargos executivos, tive a oportunidade de contribui com coisas positivas. A todos os níveis. Isso deixa-me satisfeito pela vida que tive quando exerci esse tipo de funções.

A sua passagem pela Mota-Engil foi uma experiência única?

Foi uma experiência única de ter gerido uma grande empresa, uma enorme empresa, um processo de internacionalização de enorme sucesso, numa altura complicada. E tive a oportunidade de conhecer um conjunto de pessoas extraordinárias do ponto vista profissional, e de ter conhecido um empresário, o engenheiro António Mota, que é das pessoas mais inteligentes que conheci na vida. É um grande amigo. É mesmo um dos meus maiores amigos da vida. Aprendi muito com ele. Trabalhámos muito em conjunto e muito bem. E é um empresário extraordinário. Portugal precisava de ter muito mais pessoas com aquela capacidade. Foi importante para mim. Tivemos um grande êxito, e hoje o grupo continua a ter um grande êxito porque, no momento certo, soube tomar as opções corretas.