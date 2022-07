Depois de as temperaturas terem baixado, na segunda-feira, permitindo controlar alguns dos incêndios que deflagraram no final da semana, como os de Carrazeda de Ansião, Ourém e Pombal, para hoje a previsão é de subida nos termómetros, que podem atingir mais de 45º Celsius nas regiões de Vale do Tejo e Alentejo.

Desde sexta-feira, registaram-se mais de 300 incêndios em Portugal.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no seu “site”, as temperaturas em Portugal estarão, durante o dia de hoje, todas acima dos 28.º (Lagos), 32º (Faro) e pode atingir os 43º em Braga, Santarém e Évora, 42º em Leiria, 41º em Coimbra e Castelo Branco e 40º em Vila Real, Portalegre, Lisboa, Setúbal e Beja.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Guarda, Castelo Branco e Portalegre vão estar a partir das 09:00 de hoje sob aviso vermelho, o mais grave, devido ao tempo quente, segundo o IPMA.

O aviso vermelho, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), devido à persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima, vai estar em vigor até às 18:00 de quarta-feira, passando depois a laranja.

De acordo com o IPMA, o aviso vermelho corresponde a “uma situação meteorológica de risco extremo”.

O IPMA emitiu também aviso laranja para os distritos de Aveiro, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Lisboa, Setúbal, Évora e Beja por causa do tempo quente a partir das 09:00 de hoje e até às 18:00 de quarta-feira.

O distrito de Faro está sob aviso amarelo por causa da persistência de valores elevados da temperatura máxima (até às 18:00 de quarta-feira) e devido à previsão de agitação marítima, com ondas de sueste com 2 metros (até às 15:00 de hoje).

Face às previsões, quase todo o território de Portugal continental apresenta hoje também um perigo máximo e muito elevado de incêndio rural.

Devido às previsões meteorológicas dos próximos dias que apontam para o agravamento do risco de incêndios rurais, Portugal continental entrou em situação de contingência.

Na segunda-feira, foram registados, até às 18:30, 79 incêndios florestais, menos 22 do que em igual período de domingo, informou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Às 04:55, no 'site' da Proteção Civil havia registo de dois incêndios em resolução e de 22 em fase de conclusão.

Hoje, o primeiro-ministro, António Costa, reúne-se com Centro de Coordenação Operacional Nacional na sede da proteção civil, em Carnaxide, depois de ter-se deslocado ao terreno, na segunda-feira, para visitar centros de operações de prevenção e combate a incêndios na zona centro, em Coimbra, Lousã e Viseu.

Portugal está desde segunda-feira em situação de contingência, que deverá terminar às 23:59 de sexta-feira, mas poderá ser prolongada caso seja necessário.

Esta situação de tempo muito quente resulta da circulação de uma massa de ar muito quente e seca, originária no norte de África, que irá persistir até sexta-feira, com valores de temperatura acima ou muito acima da média, com exceção do litoral.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), os incêndios que lavram em Portugal continental desde quinta-feira obrigaram a retirar habitantes de pelo menos nove aldeias e já terão consumido cerca de 2.500 hectares.

Dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) dão conta que este ano deflagraram 5.481 incêndios rurais que provocaram 13.137 hectares de área ardida, 68% dos quais em matos e 26% em povoamentos florestais.

A situação de contingência, segundo o Governo, implica “o imediato acionamento de todos os planos de emergência e proteção civil nos diferentes níveis territoriais”, a passagem ao estado de alerta especial de nível vermelho do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), para todos os distritos, com mobilização de todos os meios disponíveis, e “o reforço do dispositivo dos corpos de bombeiros com a contratualização de até 100 novas equipas, mediante a disponibilidade dos corpos de bombeiros”.