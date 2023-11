O corpo da vítima foi encontrado há 31 anos em Antuérpia, mas nunca se soube quem era. Agora, foi finalmente identificada tratando-se de Rita Roberts, cidadã britânica.

A mulher foi identificada através do recurso a uma base com informações de 22 mulheres mortas na Bélgica, Países Baixos e Alemanha e depois de a polícia ter apelado ao público para ajudar a identificar as 22 vítimas que foram assassinadas nos últimos 50 anos.

A “Operação Identifique-me”, escreve o The Guardian, foi lançada em maio, em conjunto com as polícias destes três países e com a Interpol. A organização internacional de polícia, divulgou detalhes dos casos que normalmente só estariam disponíveis aos investigadores.

O caso da "mulher com tatuagem de flores", como Roberts foi descrita, data de 3 de junho de 1992, quando o corpo de uma mulher foi encontrado preso a uma grade no rio Groot Schijn, no distrito de Deurne, em Antuérpia.

Descrita pela investigação na altura com idade compreendida entre os 20 e os 50 anos, de pele clara e cabelos escuros, a vítima vestia uma camisa azul escura, com tons de lilás e verde claro e com a inscrição "Splinter" e "1990", calçava ténis da Adidas de cor azul.

A sua característica física mais marcante, no entanto, foi a referida tatuagem no antebraço esquerdo, que mostrava uma flor preta com folhas verdes e com "R'Nick" escrito por baixo.

A Interpol disse na terça-feira que foi isso que permitiu que o corpo de Roberts fosse identificado, depois de um familiar na Inglaterra ter reconhecido a tatuagem e ter informado as autoridades através do site Identify Me.