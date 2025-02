O universo ‘azul e branco’, e o mundo do futebol de forma mais alargada, despedem-se hoje do antigo líder dos ‘dragões’ durante 42 anos, até 2024, que foi também uma figura preponderante na afirmação da cidade e da região Norte.

No final da missa, cujo início, nas Antas, está marcado para as 11h00, presidida pelo cardeal D. Américo Aguiar, o cortejo desce a Alameda a caminho do Estádio do Dragão, rumando daí até ao cemitério Prado do Repouso, no Bonfim, onde o corpo de Pinto da Costa será cremado. Embora tenha sido dito, numa primeira fase, que o caixão não iria entrar no estádio, entretanto foi confirmado que tal irá acontecer.

Desde a noite de sábado, quando foi conhecida a morte, que adeptos portistas têm deixado tributos, flores, cachecóis e outras lembranças no Estádio do Dragão, por um lado, e na Igreja das Antas, em que o corpo esteve em câmara ardente a partir de domingo, por outro.

Centenas de personalidades, do FC Porto ao mundo do desporto em geral, passando pela sociedade civil, clubes internacionais como o Real Madrid, até ao Presidente da República e o primeiro-ministro têm partilhado declarações de pesar pela perda do antigo dirigente.

A equipa principal masculina venceu em casa do Farense (1-0), no domingo, e homenageou Pinto da Costa, com a Liga, que chegou a presidir, e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) a decretarem um minuto de silêncio nos jogos das suas competições.

Em pessoa, muitos prestaram um último tributo ao ex-presidente nas Antas, com a igreja cercada por milhares de pessoas, painéis de homenagem no estádio e outras formas de o lembrar.

Espera-se uma afluência acima do expectável no funeral, com fonte do Comando Metropolitano do Porto da Polícia de Segurança Pública (PSP) a explicar, à Lusa, que o condicionamento da circulação nas ruas próximas será semelhante ao que já está em marcha.

Jorge Nuno Pinto da Costa, ex-presidente do FC Porto, clube no qual se estabeleceu como dirigente mais titulado e antigo do futebol mundial entre 1982 e 2024, morreu no sábado aos 87 anos, vítima de cancro.

Pinto da Costa tinha sido diagnosticado com um cancro na próstata em setembro de 2021 e agravou o seu estado de saúde nas últimas semanas, menos de um ano depois da derrota para a presidência do clube frente a André Villas-Boas.

Empossado pela primeira vez em 23 de abril de 1982, seis dias depois de ter sido eleito sem oposição como sucessor de Américo de Sá, o ex-dirigente exerceu funções durante 42 anos e 15 mandatos consecutivos, levando o FC Porto à conquista de 2.591 títulos em 21 modalidades – 69 dos quais no futebol sénior masculino, incluindo sete internacionais.