Num ano em que coincide com a homóloga de Lisboa, a Feira do Livro do Porto decorre até 13 de setembro, sob o mote "Alegria para o fim do mundo", verso de Andreia C. Faria, e com a poeta Leonor de Almeida como autora a quem será atribuída uma tília de homenagem.

A sétima edição da Feira do Livro organizada pela Câmara Municipal do Porto vai também lembrar a imunologista Maria de Sousa, que morreu em abril.

A Feira do Livro do Porto vai estar aberta desde as 12:00, de segunda a sexta-feira, e desde as 11:00 ao fim de semana, encerrando às 21:30 entre domingo e quinta-feira e às 23:00 às sextas e sábados.