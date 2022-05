De um lado Jorge Moreira da Silva, de 51 anos, engenheiro eletrotécnico, do outro Luís Montenegro, com 49 anos, advogado. O duelo aconteceu hoje nas urnas com o propósito comum de assumir a liderança do PSD. Contados os votos, venceu Montenegro.

Em Espinho, onde votou pelas 16:08, na Junta de Freguesia, Montenegro considerou que a campanha que o opôs ao ex-ministro do Ambiente Jorge Moreira da Silva "decorreu com elevação, com a tranquilidade necessária”.

"O nosso adversário neste momento é o Partido Socialista, que governa Portugal há seis anos e que infelizmente tem transportado o país para uma fase em empobrecimento", considerou.

E já previa o resultado desta noite: “Faço um balanço muito positivo da minha candidatura e estou muito confiante nos resultados, muito animado pelas reações que fui tendo por parte dos militantes. Isso dá-me uma confiança no resultado".

Em Vila Nova de Famalicão, Jorge Moreira da Silva disse também esta tarde que fazia um “balanço muito positivo” da sua candidatura e disse esperar que as suas ideias tenham sido “suficientemente claras” durante toda a candidatura.

“Eu apontei alto, apontei para a refundação do partido e para o lançamento de uma nova vaga de reformas estruturais que reconquistem o nosso direito ao futuro”, acrescentou. Mas ainda não foi desta que assumiu a liderança do partido.

Enquanto os dois candidatos faziam projeções de futuro, Rui Rio, ainda presidente do PSD, pôs fim ao seu futuro na política: “O meu futuro político acabou aqui. Ponto final parágrafo”, respondeu o líder social-democrata após ter exercido o seu direito de voto.

Garantindo estar “bastante mais tranquilo do que noutras ocasiões”, Rui Rio anunciou que “daqui por um mês” se libertará “completamente de uma série de responsabilidades” e que sai de “consciência tranquila”.