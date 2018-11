O juramento deste ano ocorre em cinco locais: Lisboa, Porto, Braga, Covilhã e Coimbra, abrangendo cerca de 800 médicos na zona Norte, cerca de 400 no Centro e perto de 700 no Sul.

A primeira cerimónia do Juramento de Hipócrates ocorre já amanhã, a 17 de novembro, em Coimbra, seguindo-se o Porto no domingo, Covilhã e Lisboa no dia 24 e Braga no dia 25, segundo informação da Ordem dos Médicos.

O texto do tradicional Juramento dos médicos foi alterado no ano passado, sendo este o segundo ano em que os novos médicos dirão a nova versão, que pretendeu ser um texto mais centrado no doente.

“Respeitarei a autonomia e a dignidade do meu doente” e “Guardarei o máximo de respeito pela vida humana”, foram algumas das novidades introduzidas pela Associação Médica Mundial no Juramento de Hipócrates.