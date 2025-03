"A entidade que atua, nomeadamente, através da página na internet acessível em https://international-madeira.com/, não se encontra habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade sujeita à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a receção de depósitos ou a concessão de crédito", é explicado.

Segundo o Banco de Portugal, "a atividade de receção de depósitos, prevista na alínea a) do nº1 do artigo 4.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, bem como a atividade de concessão de crédito, prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do mesmo regime, encontram-se reservadas às entidades legalmente habilitadas para o efeito, conforme disposto no artigo 10.º do referido regime jurídico".

Para que seja possível a verificação "das entidades autorizadas a conceder crédito", pode ser consultada um lista no site do Banco de Portugal.