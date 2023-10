Em comunicado, o IPMA refere que Bernard é o nome atribuído a uma depressão que esta sexta-feira "está centrada a oeste do arquipélago dos Açores, e que se irá deslocar gradualmente para sueste e em fase de cavamento em direção ao arquipélago da

Madeira".

Já no sábado, "a depressão Bernard, à qual está associada uma massa de ar quente, húmido e instável", estará a cerca de 160 Km a nordeste do Funchal, "deslocando-se posteriormente para nor-nordeste, em direção à costa sul de Portugal continental a partir de dia 22, e progredirá gradualmente para nor-nordeste ao longo da Península Ibérica".

No domingo, "com a aproximação da referida depressão a Portugal continental, e de acordo com os últimos dados dos modelos, prevê-se precipitação forte, e localmente muito intensa no Algarve e Baixo Alentejo a partir da manhã, assim como um aumento da intensidade do vento, e condições favoráveis à ocorrência de trovoadas e rajadas fortes".

"Com o deslocamento gradual da depressão Bernard para nor-nordeste, estas condições meteorológicas estender-se-ão às restantes regiões Centro e Sul, e no final do dia, eventualmente à região Norte, embora com menor impacto.Prevê-se ainda, um aumento da agitação marítima na costa sul do Algarve a partir da tarde de dia 22, com ondas de sueste com 3 a 4 metros de altura significativa, passando gradualmente a ondas de sudoeste", refere ainda o IPMA.

Assim, "devido a esta situação meteorológica, foram emitidos avisos laranja de rajada, precipitação e agitação marítima para o arquipélago da Madeira, que irão ser atualizados ao longo do tempo, aconselhando-se o acompanhamento das previsões meteorológicas e a precaução de situações de vulnerabilidade ao estado do tempo".

O IPMA explica também que "existe alguma incerteza no posicionamento da depressão Bernard, o que se traduz igualmente na maior ou menor severidade da situação. Atendendo à referida incerteza, emitiram-se os avisos de precipitação de forma conservativa em Portugal Continental, optando-se inicialmente por avisos amarelos de precipitação para as regiões do Centro e Sul, e de rajada e agitação marítima para o Algarve, que irão ser atualizados ao longo do tempo, aconselhando-se o acompanhamento das previsões meteorológicas e a precaução de situações de vulnerabilidade ao estado do tempo".