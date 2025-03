Segundo um comunicado do Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA, a depressão Laurence, com um sistema frontal associado, deverá localizar-se, no sábado, a cerca de 90 quilómetros a norte da ilha Graciosa, no grupo Central, “com uma pressão no seu centro de 999 hPa [hectopascal]”, e os efeitos deverão começar a sentir-se a partir da tarde deste dia.

“Desta forma, prevê-se que a depressão Laurence provoque um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima em todo o arquipélago”, adianta.

De acordo com o IPMA, as rajadas de vento, de noroeste, “deverão rondar os 110 km/h [quilómetros/hora] no grupo Ocidental, os 120 km/h no grupo Central e os 100 km/h no grupo Oriental”.

As ondas, também de noroeste, “poderão atingir os nove metros de altura significativa nos grupos Central e Oriental (com altura máxima até aos 18 metros) e os oito metros no grupo Ocidental (com altura máxima até aos 15 metros)”.

Devido à passagem da depressão Laurence pelo arquipélago dos Açores, o IPMA emitiu hoje avisos laranja e amarelo para todas as ilhas.

As ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) vão estar sob aviso laranja, por vento, das 17h00 locais (mais uma hora em Lisboa) de sábado e as 5h00 de domingo, e por agitação marítima, das 20h00 de sábado às 5h00 de domingo.

Flores e Corvo estarão ainda sob aviso amarelo de vento (das 14h00 às 17h00 de sábado e das 5h00 às 14h00 de domingo) e por agitação marítima (das 17h00 às 20h00 de sábado e das 5h00 às 14h00 de domingo).

Quanto ao grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial), o IPMA emitiu aviso laranja por vento (das 02h00 às 17h00 de domingo) e por agitação marítima (das 2h00 às 14h00 de domingo).

Para as ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial também vigora o aviso amarelo por vento (entre as 17h00 de sábado e as 2h00 de domingo e entre as 17h00 e as 23h00 de domingo) e por agitação marítima (entre as 23h00 de sábado e as 2h00 de domingo e entre as 14h00 e as 23h00 de domingo).

Para o grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), foi emitido um aviso laranja por agitação marítima, para vigorar das 8h00 às 23h00 de domingo.

São Miguel e Santa Maria estão ainda sob aviso amarelo por vento (das 2h00 às 23h00 de domingo) e por agitação marítima (das 5h00 às 8h00 de domingo e das 23h00 de domingo às 5h00 de segunda-feira).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.