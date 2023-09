Um popular tira uma fotografia da estátua “Amores de Camilo” no largo Amor de Perdição, no Porto, 15 de setembro de 2023. O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, afirmou hoje que vai, por decisão própria, retirar a estátua "Amores de Camilo", de Francisco Simões, do Largo Amor de Perdição, por considerar a escultura "feia e de mau gosto". JOSÉ COELHO/LUSA

