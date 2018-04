O médico e deputado do PSD Ricardo Baptista Leite criou uma “rede política global” de parlamentares com o objetivo de gerar uma “resposta coordenada” na eliminação de doenças como a sida, as hepatites e outras doenças infecciosas.

“Com o propósito de reunir parlamentares de todo o mundo para dar uma resposta coordenada, eficaz e forte na eliminação do VIH/sida, hepatites virais, doenças sexualmente transmissíveis, malária, tuberculose, e até mesmo, doenças emergentes e negligenciadas, como por exemplo a ébola, o médico e parlamentar português Ricardo Baptista Leite acaba de fundar a ‘UNITE – Global Parliamentarians Network to End HIV/AIDS, Viral Hepatitis and other Infetious Diseases’”, lê-se num comunicado.

O deputado social-democrata, citado no comunicado, justifica a criação da rede com o impacto que estas doenças têm em milhões de pessoas e pela ameaça que representam para a saúde global, defendendo ainda que a sua eliminação passa também pela vontade política.

A UNITE, que se apresenta como “uma organização não governamental, não partidária, sem fins lucrativos”, conta “com financiamento de fontes que não das indústrias farmacêutica ou diagnóstica” e com o apoio da agência das Nações Unidas para o VIH/sida (UNAIDS), pretende “impulsionar parlamentares a liderarem reformas politicas […] com o fim de acabar com estas epidemias como ameaças à saúde global até 2030”.

Quer ainda estabelecer metas e recomendações anuais sobre o tema e assegurar presença em fóruns de decisão internacionais.