O Ministério dos Negócios Estrangeiros disse hoje que Américo De Grazia foi legitimamente eleito para a AN e, apesar de gozar de imunidade parlamentar, foi objeto de um processo judicial que resultou num pedido para a sua prisão.

O Governo italiano disse que, ao receber De Grazia em sua residência (na quinta-feira) em Caracas, a Itália estava a agir “em total conformidade com as convenções diplomáticas”.

De Grazia é um dos vários membros da oposição que se refugiaram em missões diplomáticas perante uma repressão contra os líderes oposicionista, que estão em campanha para derrubar o Presidente no poder, Nicolas Maduro.

O Governo de coligação de direita de Itália declarou-se neutro em relação à crise venezuelana.

Na quarta-feira, o vice-presidente da AN, Edgar Zambrano, foi detido por funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência da Venezuela (Sebin, serviços secretos) quando se encontrava dentro do seu carro, à porta da sede do partido Ação Democrática, em Caracas.

Na quinta-feira, os deputados opositores venezuelanos Mariela Magallanes e Richard Blanco, acusados de rebelião, informaram que se refugiaram nas embaixadas da Itália e da Argentina, respetivamente, na sequência do levantamento da sua imunidade parlamentar.