"Foi aprovada a audição do Conselho de Administração da Lusa", mas foram chumbadas as audições dos ministros da Cultura e das Finanças sobre a situação da agência de notícias, referiu a mesma fonte.

Relativamente ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda (BE), que recomenda ao Governo que proceda ao reforço do orçamento da agência Lusa como garantia do aumento salarial dos seus trabalhadores, "será votado na sexta-feira, em plenário", acrescentou o presidente da comissão de Cultura, Luís Graça.