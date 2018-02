Perante a perspetiva de poderem existir muitos votos em branco, o deputado e ex-ministro apenas disse que aguardará os resultados e depois fará a sua leitura e tirará “as consequências que entender”.

As eleições decorrerão entre as 15:00 e as 18:00, na sala do grupo parlamentar do PSD, e os deputados terão dois boletins de voto: um para eleger a direção (que inclui presidente, ‘vices’ e secretários), de forma colegial, e outro para votar nos coordenadores e vice-coordenadores propostos, neste caso de forma nominal.

Em declarações aos jornalistas na quarta-feira, Negrão salientou que “acontece com todos os grandes partidos políticos as votações mais variáveis que se possa imaginar” e “aconteceu com grandes líderes parlamentares do PSD”.

O ainda líder parlamentar, Hugo Soares, foi eleito em 19 de julho do ano passado, para um mandato de dois anos, com 85,4% de votos, correspondentes a 76 votos favoráveis, 12 votos brancos e um nulo.

Antes dele, Luís Montenegro exerceu funções de líder parlamentar do PSD desde junho de 2011, quando foi eleito com 86% dos votos, tendo sido sucessivamente reeleito em outubro de 2013, com 87% dos votos, e em novembro de 2015 com quase 98% dos votos, sempre sem oposição.