O colapso de um edifício em construção no sudoeste do Irão fez pelo menos 18 mortos, disseram hoje as autoridades iranianas quatro dias após a tragédia.

Na segunda-feira, o edifício Metropol, de 10 andares, em construção numa das principais ruas de Abadan, cidade da província de Khouzestan ficou parcialmente destruído após a derrocada. "O número exato de pessoas soterradas ainda é desconhecido mas até ao momento encontramos os corpos de 18 pessoas", disse Ehasan Abbaspour, governador de Abadan, em declarações à agência IRNA. O anterior balanço provisório indicava 14 vítimas mortais. De acordo com Abbaspour "37 pessoas foram retiradas dos escombros com vida tendo sido transportadas para o hospital". Na quarta-feira, o ministro iraniano do Interior, Ahmad Vahidi disse à televisão do Estado que as buscas avançam "lentamente" porque existe o risco de derrocada dos edifícios vizinhos. A televisão do Irão noticiou que o edifício encontra-se localizado na "rua central e mais frequentada" da cidade. Entretanto, as autoridades judiciais procederam à detenção de 10 pessoas, entre os quais o presidente da Câmara em exercício, além de funcionários da autarquia e supervisores do projeto de construção. Os detidos foram acusados de responsabilidades no desastre. Em 2017, a derrocada de um centro comercial, com uma torre de 15 metros em Teerão fez 22 mortos, entre os quais 16 bombeiros.