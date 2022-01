O desprendimento do rochedo de grandes dimensões ocorreu este sábado no Lago de Furnas, em Capitólio, no estado de Minas Gerais, cerca das 12.30 horas locais (15h30 em Lisboa).

Pelo menos três embarcações turísticas, com pelo menos 30 pessoas a bordo, foram atingidas, de acordo com a imprensa brasileira. Há cinco mortos confirmados e dezenas de feridos.

Dos feridos, 23, com ferimentos considerados leves, já foram observados e tiveram alta. Outros nove ainda estão internados, dois com fraturas expostas.

O site de notícias G1, da rede Globo, avança que os bombeiros de Minas Gerais estimam que 20 pessoas estejam ainda desaparecidas.

Vários vídeos, a circular nas redes sociais, mostram o momento da derrocada.