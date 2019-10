Segundo avança a SIC Notícias, as autoridades já confirmaram a existência de uma vítima mortal. O homem foi encontrado soterrado.

Ao SAPO24, fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses referiu que "um maquinista estava a trabalhar" naquela zona.

Segundo a agência Lusa, elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses estavam pelas 15:50 a remover as pedras que atingiram a máquina, onde se encontrava o trabalhador, de 41 anos, casado e pai de dois filhos, natural do Jardim da Serra, freguesia do concelho de Câmara de Lobos, a oeste do Funchal.

A pedreira fica situada numa encosta sobranceira à Estrada da Fundoa, nos arredores da capital madeirense, tendo sido acionados vários meios de socorro, incluindo uma ambulância e uma viatura da EMIR - Equipa Médica de Intervenção Rápida, que, entretanto, já abandonaram o local. O alerta foi dado por volta das 13h56.

Alguns familiares já se encontram no local.

Segundo o Jornal da Madeira, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, esteve na zona a inteirar-se da situação.