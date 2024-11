Pelo menos, oito pessoas morreram esta sexta-feira, após parte do telhado externo de uma estação de comboios de Novi Sad, no norte da Sérvia, ter desabado, informou o ministro do Interior.

"Foram recuperados oito corpos, oito pessoas morreram (...) duas estão hospitalizadas, uma delas em estado crítico", disse, em declarações aos jornalistas, o ministro Ivica Dacic.

"A operação continua e é extremamente complicada. Mais de 80 operacionais estão envolvidos, com a ajuda de máquinas pesadas", acrescentou.

Dacic indicou que os operacionais estão em contacto com duas pessoas presas sob os escombros.

O primeiro-ministro Sérvio, Milos Vucevic, prometeu que as autoridades irão investigar a causa do acidente.

"Insistiremos em encontrar os responsáveis, aqueles que deveriam ter garantido a segurança da estrutura. As minhas condolências às famílias", declarou.

O Instituto de Transfusão de Sangue de Novi Sad apelou aos moradores para doarem sangue.

A estação de Novi Sad reabriu em julho, após três anos de restruturação, embora ainda estejam a decorrer obras em algumas zonas da estação.

Em comunicado, a empresa de ferrovias sérvias declarou que o telhado externo não fazia parte das obras realizadas na estação.

“A Ferrovias Sérvias lamenta o acidente ocorrido, e as causas e quaisquer novos detalhes da investigação serão anunciados”, escreveu a companhia nas redes sociais.