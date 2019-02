"O homem explicou que desapareceu voluntariamente no final do ano 1999, por conta própria, porque o clima familiar era violento", explicou Denis Goeman, porta-voz do Ministério Público, durante uma conferência de imprensa.

Hoje com 34 anos, Simon Lembi vive "com outra identidade fora do país", que ele não deseja revelar, tendo-se recusado também a dizer se possui uma família ou se exerce uma profissão. Segundo a RTBF, Lembi fugiu para a Holanda, onde recomeçou a sua vida.

"A única coisa que podemos informar é que ele está bem de saúde e que a sua família na Bélgica foi informada da conclusão positiva do caso", acrescentou Goeman.

Nascido em 1985, Lembi desapareceu a 12 de novembro de 1999 no município de Saint-Gilles, em Bruxelas, aos 14 anos.