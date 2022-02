Arqueólogos em Shepart, uma vila em construção nos arredores de Devon, afirmam que através de uma escavadora, conseguiram encontra uma “magafauna” que terá percorrido Devon há cerca de 30,000 a 60,000 anos, de acordo com o jornal britânico The Guardian. Foram descobertos mais de 200 fragmentos de ossos, que foram cuidadosamente removidos da escavação: serão examinados para que seja possível fazer-se uma reconstituição de como era a vida na Era do gelo na Grã-Bertanha.

As amostras tiradas do estaleiro continham até agora: resquícios parciais de mamute lanoso (revestido de lã), uma presa, um dente molar, entre outros ossos; restos de rinoceronte lanoso, incluindo um crânio incompleto e a mandíbula inferior. Também foi possível recolher restos parciais de hiena, cavalo, renas, lebre da montanha e de raposa vermelha. Havia ossos de pequenos mamíferos, como morcegos e musaranhos (uma espécie semelhante ao rato).

Ainda não há certeza sobre se estas espécies coexistiam no mesmo espaço físico e temporal ou não. Uma teoria é que algumas espécies caíram num fosso e os respetivos cadáveres podem ter atraído outras que padeceram perante a mesma armadilha ou buraco. Outra hipótese é a de os ossos terem sido arrastados para a mesma zona ao longo do tempo.

A compreensão dos mamíferos presentes, particularmente herbívoros, também proporcionará uma visão das plantas que possam ter existido na altura.

Duncan Wilson, o chefe executivo da Inglaterra Histórica, afirmou que a descoberta é “excecional”. “Encontrar estes restos parciais de uma enorme variedade de espécies em Devon dá-nos uma brilhante perspetiva dentro do mundo animal no qual animais da idade do gelo britânica vagueavam há milhares de anos, tal com, um melhor entendimento do ambiente e clima nesse tempo.”

Os ossos dos animais que foram removidos da zona onde foram encontrados já se encontram em análise académica e respetiva conservação, num processo organizado pelo “Consórcio de Sheford em colaboração com a Taylor Wimpey e a Vistry Partnerships”, como é possível ler no site arqueológico Sheford Building Futures.