Os dados preliminares do INE, que dizem respeito à mortalidade geral (todas as causas de morte) no país, explicam que “o aumento relativamente a 2019 resulta sobretudo do acréscimo dos óbitos em pessoas com 75 e mais anos (+ 1.893)”.

No período analisado, foram registadas 23.073 mortes (224,2 óbitos por 100 mil habitantes) em 2018, 21.987 (214,0 por 100 mil habitantes) em 2019 e este ano 23.951 (232,7 por 100 mil habitantes).

Relativamente à faixa etária dos 75 ou mais anos, os dados do INE precisam que em 2018 foram registados 16.636 óbitos (1.552 por 100 mil habitantes), 15.570 (1.431,6 por 100 mil habitantes) em 2019 e 17.463 (1.574,9 por 100 mil habitantes) este ano.

Analisando as últimas quatro semanas (entre 6 de abril e 10 de maio de 2020), o INE refere que em 172 dos 308 municípios portugueses, o número de óbitos foi superior ao valor homólogo de referência (média do número de óbitos para o mesmo período em 2018 e 2019).

Deste conjunto, destacam-se 42 municípios que registaram um número de óbitos 1,5 vezes superior ao valor registado no período homólogo de referência, refere o INE, ressalvando que esta informação tem caráter preliminar e será sujeita a atualização posterior.

Para os restantes 136 municípios (44% do total de municípios) o número de óbitos registados nas últimas quatro semanas foi igual ou inferior ao observado no período de referência, adianta a publicação do Instituto Nacional de Estatística “Covid-19: Uma leitura territorial do contexto demográfico e do impacto socioeconómico”.

Esta informação é obtida a partir dos dados do registo civil (assentos de óbito) apurados no âmbito do Sistema Integrado do Registo e Identificação Civil (SIRIC).