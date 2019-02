A taxa de desemprego atingiu os 12% no Brasil no último trimestre finalizado em janeiro, totalizando 12,7 milhões de desempregados no país, anunciou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A percentagem de desemprego no Brasil registada entre novembro de 2018 e janeiro deste ano equivale a um aumento de 318 mil pessoas nesta condição, números superiores àqueles alcançados no mesmo período de 2017 e 2018. “No ano passado houve estabilidade na população ocupada e na desempregada, enquanto que neste ano cresceu o número de desempregados”, afirmou o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo, citado na página na internet daquele instituto. O número de trabalhadores por conta própria cresceu 1,2% em comparação com o trimestre anterior, o que significa um aumento de 291 mil pessoas. Já o rendimento médio no Brasil chegou aos 2.270 reais (cerca de 535 euros), representando um crescimento de 1,4% face ao último trimestre e mantendo-se estável em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.