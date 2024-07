“O navio foi desencalhado às 17:45”, disse à agência Lusa o responsável da capitania de Setúbal, lembrando que a operação contou com a ajuda de alguns rebocadores e da subida de maré, que teve o seu ponto alto às 18:00.

Segundo Marco Augusto, até agora, não há informação de qualquer dano no navio nem indícios de poluição.

O navio `London Bay´, com pavilhão da República de Palau, um pequeno país insular do Oceano Pacífico, estava a ser dirigido por pilotos da barra de Setúbal, mas saiu da zona do canal por razões ainda desconhecidas.

De acordo com o capitão do porto de Setúbal, cabe agora à investigação, em sede de inquérito de sinistro marítimo, apurar as razões do incidente.