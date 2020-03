Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa informa que V Corrida dos Salesianos, que se realiza este domingo, 8 de março, "provocará condicionamentos de trânsito na Avenida da Índia entre as 9h30 e as 14h30".

Mais, informa a nota enviada esta sexta-feira à imprensa, será encerrada a circulação no troço entre a Avenida 24 de Julho e a Rotunda de Algés.

Também as Comemorações do 217.º Aniversário do Colégio Militar, que decorrem no mesmo dia, vão condicionar o trânsito em várias artérias da capital.

"Um desfile integrado nas comemorações do 217.º Aniversário do Colégio Militar que provocará condicionamentos de trânsito entre a Praça Marquês de Pombal e o Largo de São Domingos, com encerramento total da circulação entre as 9h30 e as 12h00 no seguinte percurso", refere outro comunicado.

Em concreto será afectado o troço "Praça Marquês de Pombal - Avenida da Liberdade - Praça dos Restauradores - Praça D. Pedro IV - Largo de São Domingos".

As alterações à circulação e os respetivos desvios de trânsito, esclarece a autarquia, serão devidamente coordenados no local por entidade policial.