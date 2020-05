Marcia Hirota, diretora executiva da SOS Mata Atlântica e coordenadora geral do “Atlas da Mata Atlântica”, apontou que ações de desflorestação prosseguem nas mesmas regiões.

“Observamos vários desmatamentos em áreas do interior e nos limites da Mata Atlântica com o Cerrado em Minas Gerais, na Bahia e no Piauí, além de regiões com araucárias no Paraná. Como são áreas já mapeadas anteriormente, os desmatamentos poderiam ter sido evitados com maior ação do poder público. É lamentável que sigam destruindo nossas florestas naturais, ano após ano”, afirmou.

Já os estados de Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo conseguiram atingir o desmatamento menor do que um hectare, o que é considerado desmatamento zero.

Como o Atlas realizado pela SOS Mata Atlântica mede desflorestações maiores que 3 hectares, Marcia Hirota explicou que em muitos estados que chegaram ao nível do desmatamento zero pode ocorrer o chamado efeito formiga.

“Ações de desflorestação pequenas que continuam acontecendo em várias regiões e o satélite não enxerga [identifica]. É a floresta nativa sendo derrubada aos poucos, principalmente pelo avanço de moradias e expansão urbana”, concluiu.