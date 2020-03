O desfile do ‘designer’ Estelita Mendonça abre, pelas 16:30, o segundo dia do Portugal Fashion, evento que celebra este ano o 25.º aniversário, e que tem agendados, ao longo do resto da tarde, os desfiles dos criadores e marcas Pé de Chumbo (17:30), Hugo Costa (18:30) e Sophia Kah (19:30).

À noite, o Portugal Fashion continua com o desfile de Diogo Miranda (21:30), fechando a jornada com a coleção outono/inverno 2020/21 do ‘designer’ Luís Onofre (22:30).

Por recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) relacionadas com a pandemia Covid-19, o Portugal Fashion decidiu que o acesso aos desfiles, que se estendem até sábado, são restritos à “equipa de bastidores, ‘staff’ técnico do evento e aos profissionais da comunicação social portuguesa e influenciadores digitais credenciados para o efeito”.

Na última edição do Portugal Fashion, que decorreu em outubro passado, o evento de moda contabilizou 44 mil visitantes nos quatro dias do evento, um número que tinha superado o da anterior edição, que registara cerca de 37 mil pessoas, em quatro dias.