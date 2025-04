O autocarro, proveniente de Luanda, capital do país, tinha como destino o município de Quimbele, tendo o acidente ocorrido na localidade de Kimalalo, segundo a agência noticiosa angolana, Angop.

No local, seis pessoas perderam a vida e outras duas faleceram já no Hospital Municipal de Quimbele, tendo os oito feridos graves sido transferidos para o Hospital Geral do Uíje.

O autocarro em que seguiam caiu numa ravina de grande dimensão naquela localidade, que registou uma considerável progressão devido a chuvas constantes na região.

Em Angola, os acidentes de viação são a segunda causa de morte, depois da malária, com 2024 a registar um total de 3.120 mortos e 16.282 feridos, como consequência de 12.303 acidentes, segundo dados oficiais.

