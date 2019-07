De acordo com a fonte, o autocarro da Carris (gerida pelo município de Lisboa) despistou-se na Rua da Prata.

“Recebemos o alerta às 07:13. Há cinco feridos ligeiros que foram transportados ao Hospital de São José”, disse a fonte.

No local estiveram uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), duas ambulâncias de suporte básico de vida e duas ambulâncias dos bombeiros.

O trânsito na Rua da Prata, em Lisboa, estava às 10:13 de hoje condicionado devido ao despiste de um autocarro da Carris após embate com veículo ligeiro que causou cinco feridos ligeiros, disse à Lusa fonte da PSP.

De acordo com a PSP, um autocarro da Carris (gerida pelo município de Lisboa) despistou-se cerca das 07:20 na Rua da Prata, depois de um embate com um veículo ligeiro.

“Ao despistar-se, o autocarro foi depois embater numa montra de uma loja. Por causa do acidente, o trânsito na Rua da Prata está a fazer-se apenas numa das duas vias", disse.

No acidente, segundo a PSP, "cinco pessoas, que viajavam quer no ligeiro, quer no autocarro, sofreram ferimentos ligeiros".

(Notícia atualizada às 10:41)