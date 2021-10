Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o despiste, que ocorreu numa zona de difícil acesso, causou oito vítimas, mas não se sabe ainda qual o seu estado, estando os feridos a ser retirados do local pelas equipas de socorro a pé.

“É uma zona de difícil acesso e a nível operacional não é fácil. As vítimas têm de ser transportadas a pé lá de baixo, vai ser uma operação demorada”, disse a mesma fonte, acrescentando que está no local um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Questionada sobre se o acidente tinha causado vítimas mortais, a mesma fonte reiterou que não é ainda conhecida a gravidade dos ferimentos das vítimas.

O acidente ocorreu às 17:22 na localidade de Macheira, em Alte, Loulé, no distrito de Faro.

No local estavam às 18:50 um total de 36 operacionais apoiados por 13 veículos.