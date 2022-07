Fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro de Bragança e dos Bombeiros Voluntários de Carrazeda de Ansiães, as vítimas, com idades aparente de 18/19 anos, viajavam todas no veículo, que se despistou cerca das 05:45, na entrada da Vila, na zona do moinho.

Todos os feridos foram transportados para o Hospital de Vila Real, com exceção do que foi transportado para o Hospital de Santo António, no Porto.

No local estiveram os bombeiros de Carrazeda de Ansiães e Alijó, INEM e GNR.