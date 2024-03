“Este é um momento histórico e uma nova mudança na dinâmica do Mar Negro”, disse o governante britânico, em declarações divulgadas pela Sky News.

Em causa está o ataque noturno levado a cabo pelas forças ucranianas contra dois navios russos, um centro de comunicações e outras infraestruturas em Sebastopol, na península da Crimeia, território ucraniano sob ocupação russa.

A informação do ataque foi avançada pelas autoridades ucranianas, enquanto a Rússia não se pronunciou.

O ministro britânico indica que os navios foram “destruídos” e que o ataque significa que “a Rússia já não consegue operar com garantias de segurança” naquelas águas.

“Após anos de controlo ilegal da Rússia sobre a Crimeia, a destruição desses navios de guerra importantes para a Rússia é um marco notável”, disse.

Os dois navios em causa são o Jamal, projetado na Polónia em 1987, com uma tripulação de 98 pessoas e 112,5 metros de comprimento, e o Azov, com mais de 173 metros de comprimento, projetado em 1972 e que conta com uma tripulação de mais de 400 pessoas.

A Rússia, que lançou uma ofensiva militar contra a Ucrânia em 24 de fevereiro passado, anexou em 2014 a península ucraniana da Crimeia (sul).