A brasileira, de 28 anos, foi abordada pelos policias federais que fiscalizavam passageiros na fila do ‘check-in’ para um voo com destino a Portugal e que se aperceberam do “nervosismo” da mulher, segundo um comunicado da PF.

A passageira “desconhecia detalhes sobre a cidade no país para o qual embarcaria, Lisboa, em Portugal”.

Ainda de acordo com a PF, a suspeita foi conduzida à delegacia, onde os peritos encontraram dentro da mala um total de 26 quilogramas de cocaína, acondicionados na forma de tijolos e distribuídos em duas mochilas, além de um aparelho rastreador equipado com escuta.