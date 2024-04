O indivíduo que se refugiou num edifício do consulado iraniano já foi detido, após negociações com a polícia francesa.

O homem entrou dentro do consulado com um colete a dizer que se iria explodir, para "vingar a morte do irmão". Contudo, de acordo com os media de França, o colete que o homem tinha teria apenas granadas falsas.

Segundo informações da televisão Europe 1, foi a embaixada que contatou a Câmara de Paris para denunciar a presença do indivíduo e solicitar a intervenção policial.

O homem ter-se-à depois refugiado numa sala do consulado na presença do embaixador, acabando por render-se sem provocar resistência.

Ainda de acordo com a Europe 1, o homem terá 60 anos, é franco-iraniano e terá transtornos psiquiátricos. É já um conhecido da polícia, tendo chegado a queimar pneus em frente ao consulado no início de abril.