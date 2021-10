O homem tem 24 anos é suspeito de ter matado outro de 31, num bairro da "periferia do concelho da Amadora", depois de um "conflito" entre ambos que começou numa "'festa', semelhante a diversos eventos que têm ocorrido com muita frequência e com enorme afluência", escreveu a Judiciária num comunicado divulgado hoje.

"Na sequência do conflito mantido inicialmente, a vítima veio a ser abordada pelo suspeito, alguns minutos mais tarde, tendo sido alvejada a muito curta distância com múltiplos disparos de arma de fogo" e "abandonada na via pública", segundo a PJ, que explicou que o homem morreu num hospital, para onde foi levado em estado grave e onde ficou internado "algum tempo".

Segundo a polícia, o suspeito do crime foi detido na quinta-feira, após ter estado em "fuga às autoridades" durante este período, por "fortes indícios" de tentativa de homicídio qualificado e por posse e uso de arma proibida.