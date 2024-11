Esta terça-feira, a polícia dos Países Baixos anunciou a detenção de um suspeito, cinco dias depois do roubo das obras do artista norte-americano Andy Warhol numa galeria de arte no sul dos Países Baixos.

As autoridades realizaram buscas em vários locais e detiveram, um suspeito de 23 anos, que apenas está autorizado a contactar com o seu advogado.

De acordo com a polícia, uma das duas obras de arte roubadas já foi encontrada.

O assalto ocorreu na noite de quinta-feira.

Os ladrões utilizaram explosivos para invadir a MPV Gallery, em Oisterwijk, e levaram duas serigrafias que retratavam a rainha Isabel II, do Reino Unido, e a rainha Margarida II, da Dinamarca.

Outras duas obras da mesma série, que retratam a rainha Beatriz, dos Países Baixos, e a rainha Nftombi Tfwala, do Essuatíni, foram abandonadas na rua.

A série “Reigning Queens”, que Andy Warhol criou em 1985, dois anos antes da sua morte, representa as quatro rainhas que estavam no poder naquela época.

Segundo Mark Peet Visser, proprietário da Galeria MPV, as obras "valem uma fortuna".